Bob Odenkirk («Better Call Saul») donne de ses nouvelles après sa crise cardiaque

L’acteur Bob Odenkirk est principalement connu pour tenir le rôle de l’avocat véreux Saul Goodman dans les séries américaines « Breaking Bad » et « Better Call Saul ». Alors qu’il était justement en train de tourner la sixième saison de cette dernière série le 27 juillet dernier, l’acteur a été victime d’une crise cardiaque. Il avait alors été transporté en urgence dans un hôpital du Nouveau-Mexique aux États-Unis, avant de se trouver dans un « état stable » quelques jours plus tard, indique BFM TV.

Quelques jours après cet « incident cardiaque », l’acteur s’était également exprimé sur les réseaux sociaux : « Merci à ma famille et à mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de toutes les personnes qui ont exprimé leur inquiétude et leur affection pour moi. Cela me dépasse. Mais je sens l’amour et cela représente beaucoup pour moi. J’ai fait une petite crise cardiaque mais je vais m’en sortir grâce aux médecins qui ont su soigner l’occlusion sans chirurgie ».