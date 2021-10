« Danse avec les stars » : une ancienne prestation de Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova bat un record (vidéo)

Si cette année Denitsa Ikonomova fait partie du jury de « Danse avec les stars », aux côtés de Jean-Paul Gaultier, François Alu et Chris Marques, la jeune femme faisait auparavant partie de l’équipe de danseurs du programme. C’est d’ailleurs elle qui avait remporté la sixième saison de l’émission avec Loïc Nottet, rappelle La Libre.

Durant cette édition, une prestation avait particulièrement touché le jury et les téléspectateurs : leur superbe danse contemporaine sur le titre de Sia, « Chandelier », lors de la finale. Et sur Youtube, la vidéo a dépassé les 96 millions de vues, battant ainsi le record de la prestation de « Danse avec les stars » la plus visionnée dans le monde, toutes versions confondues. « Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tout de suite téléphoné à Loïc », a déclaré la danseuse, heureuse.