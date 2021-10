Le roi Philippe prend la pose lors de ses visites au Danemark (photos)

Le roi Philippe est actuellement en visite officielle à Copenhague. Cette visite a pour but de rencontrer des intervenants sur les sujets du travail et de l’Emploi. Le Roi s’est rendu hier dans une entreprise pharmaceutique. Dans les jours qui viennent, il doit aussi rencontrer avec les ministres, des représentants du gouvernement et de la commission parlementaire danoise en charge de l’Emploi.

Dans son emploi du temps bien chargé, le Roi s’est tout de même accordé quelques instants pour immortaliser son passage dans les rues bien connues de la capitale danoise.