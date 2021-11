«Koh-Lanta»: Lucie Bertaud défigurée après un combat de MMA (vidéo)

RMC Sport diffusait le match opposant Lucie Bertaud à la Vénézuélienne Karla Benitez. Lucie Bertaud a entre autres reçu plusieurs coups de coude au niveau de l’œil droit. Les images de son visage ensanglanté sont par ailleurs déconseillées aux moins de 16 ans. L’ancienne candidate a dû déclarer forfait et s’incliner devant la Vénézuélienne. À la fin du combat, elle a déclaré à RMC : « Elle a eu la bonne stratégie. C’est lié à l’expérience, elle a 35 combats, j’en ai 5. 30 combats de différence c'était ambitieux comme challenge. (…) Merci à tous pour votre soutien, désolée, j’aurais voulu vous rendre beaucoup plus fiers ce soir ».

Les images sont impressionnantes. L’ancienne candidate de « Koh-Lanta » a fait un retour difficile en MMA après plus d’un an sans combat. Lucie Bertaud, quintuple championne de France de boxe a pris de nombreux coups de son opposante, Karla Benitez. L’ancienne aventurière espérait un retour un peu plus triomphal.

Pour son retour en MMA, des anciens coéquipiers de « Koh-Lanta » étaient venus la soutenir dont Coumba Baradji, Moussa Niang, Lola Labesse, Maxine Eouzan, Laure Canevarolo et Arnaud Deshayes.

Un peu plus tard, Lucie Bertaud s’est confiée à ses fans sur Instagram et donner de ses nouvelles, notamment sur son visage tuméfié : « Ça a un peu dégonflé mais là j’ai deux ouvertures à l’œil. (…) Mon corps ne répondait pas comme d’habitude. C’est toute la dramaturgie de ce sport, tu donnes ton cœur, ton âme mais un coup, un seul et tout bascule. Je vais tenter de me soigner et de retrouver un visage à peu près normal » déclare-t-elle.

La championne de boxe a participé à l’émission « Koh-Lanta : les armes secrètes », diffusée sur TF1. Elle s’était rendue jusqu’en finale avant d’être finalement battue par Maxine Eouzan, qui a remporté cette édition.