Vous connaissez peut-être déjà « 7 Wonders », le jeu le plus primé au monde, conçu par Antoine Bauza et édité par les Belges aux sombreros, Repos Production. Désormais, un nouveau jeu dans cet univers est disponible : 7 Wonders Architects ! Conçu pour une expérience de jeu fluide et immersive, « Architects » propose une mécanique de jeu simplifiée mais qui conserve la profondeur stratégique pour laquelle la marque 7 Wonders est si bien connue. Avec de réelles sensations de course contre la montre, ce jeu s’adresse tant aux joueurs aguerris qui recherchent un...