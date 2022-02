Malaise dans «Affaire conclue»: personne ne veut de l’objet présenté

Ce mercredi dans « Affaire conclue », Édith est venue présenter une table basse réalisée par son père. Ce dernier y a reproduit une scène de la bataille de Waterloo, avec des figurines de petits soldats peints à la main et disposés en plein combat. Un objet unique, mais qui n’a pas vraiment plu en salle des ventes.

En effet, si au premier abord les acheteurs pensaient avoir affaire à des soldats de plomb, ils ont vite compris que les figurines étaient en plastique. « Ça change tout », a déploré d’emblée Julien Cohen, déçu. Pour François Cases Bardina, cela enlève toute la valeur de l’objet conçu par le père d’Édith et directement, il a déclaré : « Revenez avec des soldats de plomb, ici on va faire une affaire non conclue ».