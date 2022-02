Impffrei:Love, le «Tinder pour les non-vaccinés» lancé en Suisse

Impffrei : Love, qui peut se traduire par « L’amour sans vaccin », a pour but de faire « matcher » entre eux des personnes qui ne sont pas vaccinées contre la coronavirus. Fini de renseigner en premier lieu ses qualités, défauts, caractéristiques physiques, traits de caractère, etc. À l’inscription sur la plateforme suisse, les utilisateurs doivent renseigner leur statut vaccinal, qui devient ici le critère numéro 1 pour rencontrer l’âme sœur. La plateforme affirme compter déjà 12.000 utilisateurs.

« Pour toutes les personnes conscientes et non vaccinées, qui préfèrent se tenir la main plutôt que de garder leurs distances ». Voilà ce qu’annonce le site de Impffrei : Love, la plateforme de rencontre destinée entre personnes antivax créée en Suisse il y a quelques semaines.

Parmi ceux-ci, on retrouve des gens qui se vantent d’être « au naturel, c’est-à-dire non vacciné ! » ou encore des personnes qui souhaitent « vivre toute (leur) vie sans vaccin » et d’autres qui ont « beaucoup de temps de libre à cause du pass sanitaire », relève le Courrier International.