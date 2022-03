Le prince George a un caractère de plus en plus trempé

Un proche balance sur le sacré tempérament du fils de Kate Middleton et William.

George, le fils de Kate Middleton et du prince William, désormais âgé de 8 ans fêtera ses 9 ans, le 22 juillet prochain. Au fur et à mesure qu’il grandit, il s’affirme. Une source proche de la famille royale a fait des déclarations à Us Weekly au sujet de la personnalité du petit garçon.

Le 29 juin dernier, l’aîné du couple apparaissait en public lors du match Angleterre-Allemagne à Wembley, pour l’Euro de football. Et pour la toute première fois, le petit garçon arborait un costume et une cravate, qui lui donnaient des airs de futur Roi. L’expert royal Duncan Larcombe expliquait au Mirror le 12 juillet dernier que : « Le prince William est le héros absolu de George. Il pense que son père est la personne la plus parfaite de la planète. Il idolâtre son père. C’est pourquoi il était si élégant dans son costume. Il voulait être habillé comme lui », Bien qu’il commence à recevoir un enseignement en accord avec son futur rôle de sa vie, le prince George reste un petit garçon comme les autres, mais avec un caractère bien à lui…