«Surpris par le débat actuel», David Guetta espère que «tout le monde va se faire vacciner»

À la fin de l’année dernière, David Guetta avait déjà exprimé son avis en faveur du vaccin à l’AFP, seule solution selon lui pour stopper la pandémie : « Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas envie de le faire, mais je ne vois pas d’autres solutions. Il n’y a pas d’autre issue et moi je vais le faire, et j’espère que d’ici l’été prochain on pourra faire la fête comme avant ».

Ce samedi 14 août, l’artiste donnait son seul et unique concert de l’année en France, à Orange. Il a profité de l’occasion pour encourager une nouvelle fois la population à se faire vacciner, alors que l’obligation de présenter un pass sanitaire pour participer à de nombreuses activités fait débat en France. Le célèbre DJ a également pointé la différence de situation en Europe par rapport aux États-Unis.