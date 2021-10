Quand une bande de kangourous envahit un parcours de golf (vidéo)

L’Australie possède plus de 40 millions de kangourous. Certains d’entre eux étaient en train de s’aventurer un parcours de golf il y a quelques jours.

Capture d’écran - Instagram/Wendy Powick

Les images sont impressionnantes mais aussi très drôles. Il y a trois jours, la joueuse de golf, Wendy Powick a vu débouler devant elle, une bande de kangourous sur le parcours de golf qu’elle était en train de réaliser. Sur sa page Instagram, la golfeuse partage la vidéo. Alors qu’elle prépare et ajuste son coup, une vingtaine de kangourous accourt vers elle.

Pas effrayés, les animaux sont restés un moment devant la joueuse. Si la scène est surprenante et inattendue par chez nous, en Australie, c’est plutôt une affaire courante. Le pays compte plus de 40 millions de kangourous pour 25 millions d’habitants. Il arrive donc fréquemment de retrouver les animaux dans des lieux inattendus. D’ailleurs, le compte instagram de Wendy Powick rassemble plusieurs vidéos de rencontre entre elle et des kangourous. Avec les sécheresses fréquentes, la population de kangourous est toutefois en train de diminuer. Les animaux ont aussi tendance à se rapprocher des habitations.

Les parcours de golf sont parfois le terrain de rencontres surprenantes. En novembre 2020 en Floride, la vidéo d’un énorme alligator a été prise alors que l’animal traversait le green.