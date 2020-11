Lara Fabian, Xavier Dolan, Mika, Pepe Muñoz: le casting de profs impressionnant de la «Star Academy» québécoise

Les auditions de 5.500 potentiels candidats se sont achevées il y a quelques jours, et l’équipe professorale de l’académie de chant est maintenant au complet. En effet, la chaîne TVA, qui diffusera le programme, vient d’annoncer le dernier venu dans l’équipe : le réalisateur à succès Xavier Dolan.

Alors que la « Star Academy » de TF1 fêtera ses 20 ans en 2021 et prévoit un événement spécial pour l’occasion , c’est au Québec que les producteurs de la « Star Académie » (la version québécoise du télécrochet donc) préparent son grand retour à l’écran.

Parmi les membres les plus connus du corps professoral de cette nouvelle « Star Académie », on retrouvera également Lara Fabian. L’interprète de « Je t’aime » a en effet été désignée directrice de l’Académie, dont le directeur artistique ne sera autre que Mika.

Ils seront entourés du danseur de Céline Dion Pepe Muñoz, des chanteurs Patrice Michaud et Ariane Moffatt, du musicien Grégory Charles, de l’actrice Anne Dorval, du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et de l’artiste contemporain Marc Séguin. Ces différents membres se répartiront les cours de chant, de création et d’identité artistique.

Un tournage à Waterloo

Le tournage de cette saison « come-back » de la « Star Ac’ » aura lieu dans un magnifique château rénové, le Manoir Mapplemood, situé dans la ville de Waterloo, à l’est de Montréal. Toute enjouée, Lara Fabian en a d’ailleurs fait la présentation dans une vidéo publiée par TVA sur Twitter.

La « Star Académie » fera donc son retour en 2021, après avoir été arrêtée en 2012. Le télécrochet québécois n’avait connu que cinq saisons jusqu’à maintenant, en 2003, 2004, 2005, 2009 et 2012.