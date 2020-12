«Il y a des moments où ça pète»: Iris Mittenaere dévoile l’ambiance qui règne chez les Miss France

« Entre Miss France, c’est comme une famille. Il y a des moments où tout va bien, et d’autres où ça pète », dévoile-t-elle dans une interview épinglée par 7sur7. L’ancienne Miss Univers y va de sa petite comparaison avec les fêtes de fin d’année : « C’est un peu comme un Noël en famille : il y a des disputes, des moments de joie, des retrouvailles, des explications. Mais on est toutes liées par quelque chose. Dans une famille, ce sont les liens du sang, et chez les Miss France, c’est cette expérience unique. Donc on ne va pas arrêter de se parler d’un coup ou s’abandonner. Lorsque ça pète, on finit toujours par se reparler, par arranger les choses ».